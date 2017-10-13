Кори Хиггинс: "ЦСКА ленился играть в защите"

Защитник Кори Хиггинс, ставший лучшим снайпером ЦСКА в победном матче Евролиги с "Миланом", назвал причины, по которым сопернику армейцев удалось лучше выглядеть в первой четверти встречи. По его словам, команде не хватило концентрации в обороне.

- Нет какой-то одной причины слабого начала. Думаю, нам не хватало концентрации, мы ленились, играя в защите, и получили 30 очков за первую четверть. Но по ходу игры нам удалось перестроиться в обороне, особенно после перерыва - мы стали действовать более энергично, сопернику было сложнее забивать. Вот так нам и удалось добиться успеха.

- Вы сегодня стали лучшим снайпером команды. Сказалось ли то, что вы пропустили предыдущий матч против "Астаны"?

- Не думаю. Просто по правилам Единой лиги была моя очередь отдыхать. (Антон БАБОШИН)