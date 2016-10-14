23:07 14 октября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Константинос Каймакоглу: "Сегодня я навредил УНИКСу"

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Баскетболист казанского УНИКСа Константинос Каймакоглу после поражения от "Барселоны" в матче Евролиги (64:69) рассказал, что он не набрал оптимальной формы после травмы. Игрок добавил, что старт Евролиги стал большим событием для Казани.

– Тяжело играть на максимуме, когда ты только вернулся после травмы. Я пытался помочь команде, но не был самим собой, – приводит "Р-Спорт" слова Каймакоглу. – К сожалению, я навредил команде сегодня. Мне нужно набрать оптимальную форму, чтобы помогать УНИКСу. Старт Евролиги – это большое событие для нас и всей Казани. Наш клуб проделал большую работу, чтобы собрать полную арену, и сегодня нас поддерживали очень здорово. К сожалению, мы не смогли осчастливить болельщиков.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/euroleague/

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