Константинос Каймакоглу: "Сегодня я навредил УНИКСу"

Баскетболист казанского УНИКСа Константинос Каймакоглу после поражения от "Барселоны" в матче Евролиги (64:69) рассказал, что он не набрал оптимальной формы после травмы. Игрок добавил, что старт Евролиги стал большим событием для Казани.

– Тяжело играть на максимуме, когда ты только вернулся после травмы. Я пытался помочь команде, но не был самим собой, – приводит "Р-Спорт" слова Каймакоглу. – К сожалению, я навредил команде сегодня. Мне нужно набрать оптимальную форму, чтобы помогать УНИКСу. Старт Евролиги – это большое событие для нас и всей Казани. Наш клуб проделал большую работу, чтобы собрать полную арену, и сегодня нас поддерживали очень здорово. К сожалению, мы не смогли осчастливить болельщиков.