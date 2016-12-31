Кит Лэнгфорд: "В матче с "Панатинаикосом" на мне часто и жестко фолили"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после победы над "Панатинаикосом" (83:81) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что в этой встрече против него играли слишком жестко. Лэнгфорд в этом поединке набрал 27 очков и стал лучшим снайпером игры.

– Есть много причин для нашей сегодняшней победы, – приводит официальный сайт клуба слова Лэнгфорда. - Лэтэвиус Уильямс, Кино Колом и я взяли инициативу в третьей четверти. Я стал более агрессивным, как и вся наша команда. Соперник использовал несколько игроков в защите против меня, на мне часто и жестко фолили. Вот я и взял инициативу на себя и продолжил забивать.