Кит Лэнгфорд: "УНИКС ответственно сыграл в решающие моменты матча с "Бамбергом"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после победы над "Бамбергом" (63:58) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что гордится своей командой. Сам Лэнгфор в этой встрече набрал 27 очков, сделал 10 подборов и 5 передач.

– Я не могу сказать, что нам повезло в концовке. Нет. Мы сыграли ответственно, концентрированно в решающий момент, – приводит официальный сайт УНИКСа слова Лэнгфорда. – Да, в первой половине в нашей игре было немало негативных моментов, как, впрочем, и позитива. Вот за счет последнего нам и удалось наладить игру в защите. Я горжусь своей командой, поздравляю всех ребят с такой трудной победой. И не забывайте, что у нас так много травмированных игроков, сезон длинный и сложный, слава богу, наша скамейка достаточно длинная, чтобы заменить выбывших. Что до моей игры, то иногда получается лучше, иногда хуже, бывает, теряю мяч, бывает, попадаю в кольцо. Я остаюсь самим собой. Надеюсь, и в следующих матчах сыграю не хуже. Что до встречи с Андреа Тринкьери, то это правда, он мне сильно помог, когда я только приехал в Европу, много со мной работал.