Кит Лэнгфорд: "УНИКС движется в правильном направлении и может играть лучше"

Лидер УНИКСа Кит Лэнгфорд после матче регулярного чемпионата Евролиги с "Жальгирисом" (88:80) выразил мнение, что команда должна играть лучше. Сам защитник стал самым результативным игроком встречи с 26 очками, 4 подборами и 3 передачами.

– Мы сегодня добились большой победы, – приводит официальный сайт УНИКСа слова Лэнгфорда. – Мы сумели вернуться в игру, уступая 12 очков, хотя в первой четверти выигрывали 10 очков. Решающий момент наступил в конце третьей четверти, когда мы смогли наладить игру в защите. А затем показали, как мы умеем играть. Уверен, что мы можем играть лучше, и, тем не менее, наша команда движется в правильном направлении, одержав уже две победы подряд. Надо продолжать движение, вперед шаг за шагом улучшая нашу игру. Я уверен в своих партнерах. Надеюсь, в следующей встрече мы будем играть уже лучше.