Кит Лэнгфорд: "Промазал очень много бросков, но в конце матча должен был рискнуть"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после победы над "Црвеной Звездой" (65:62) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что был уверен в себе в конце матча, поэтому должен был рискнуть и совершить победный трехочковый бросок.

– В этой игре я промазал очень много бросков, много своих бросков, которые обычно забиваю, – цитирует "Р-Спорт" Лэнгфорда. – Но в конце матча я должен был рискнуть, так как находился в хорошей позиции, поймал нужный ритм и чувствовал себя отлично. Очень рад нашей победе. Мы показали командный баскетбол. Мы пропустили всего 62 очка, но рано делать выводы об игре нашей защиты. Посмотрим, что будет в следующих играх.

Нужно отдать должное Вадиму Панину и Евгению Воронова. Без игры в защите УНИКС бы не выиграл. Они нам очень помогли сегодня.