Кит Лэнгфорд: "Постараюсь остаться самым результативным игроком Евролиги"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд отметил, что постарается набрать как можно больше очков в оставшихся матчах регулярного чемпионата Евролиги. Казанцы уже потеряли шансы на выход в плей-офф. Завтра им предстоит встреча с "Жальгирисом", начало – в 19.00 по московскому времени.

– Мы профессионалы, так что нужно завершить работу, показав все, на что мы способны, – цитирует "Бизнес online" Лэнгфорда. – Последние матчи – это хорошая подготовка перед плей-офф Единой лиги ВТБ. Удержу ли титул самого результативного игрока? Да, конечно, постараюсь. А почему бы и нет? Победы и поражения не меняют мой стиль игры.