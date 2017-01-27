Кит Лэнгфорд: "Маккаби" просто использовал меня"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд рассказал, что мог прошлым летом перебраться в "Маккаби", но израильский клуб не сдержал своего обещания. 33-летний американец очень разозлился на команду из Тель-Авива.

- "Маккаби" дал мне понять, что я – их цель номер один, - приводит в своем твиттере известный баскетбольный журналист Дэвид Пик слова Лэнгфорда. - Я был открыт для переговоров. Я разговаривал с одним из руководителей клуба, он сделал мне разумное предложение и сказал не переподписывать контракт с УНИКСом. Я приготовился к тому, что мы заключим соглашение, но ответа не получил. Ни звонка. Ни сообщения. Ни электронного письма. Люди делали вид, будто не понимают, о чем я говорю, о каком соглашении. Это сделало меня очень злым. Я думал, что у меня настоящие друзья в "Маккаби". Я доверял им, а они просто использовали меня. Для "Маккаби" лучше, чтобы я молчал. Все встало на свои места, когда они подписали Сонни Уимса. Я не дурак, он пришел из НБА, но, оглядываясь назад, лучше бы я не раскрывался. "Маккаби" повернулся ко мне спиной.