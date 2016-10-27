Кит Лэнгфорд: "Личный рекорд результативности ничего для меня не значит"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после выездного поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги от ЦСКА (80:98) отметил, что личный рекорд результативности в турнире ничего для него не значит. Американец предпочел бы победу команды количеству личных очков.

– Для меня эти 36 очков, ставшие личным рекордом в Евролиге, ничего не значат, – приводит ТАСС слова Лэнгфорда. – Лучше бы я не набрал ничего, а наша команда выиграла. Очень обидно проигрывать, хотя ЦСКА – сильный клуб. В каждом из проигранных матчей мы бились и могли победить. Но всякий раз не хватает совсем немного. Плюс лидеры получили травмы в начале сезона.

Поражение от ЦСКА стало для УНИКСа четвертой неудачей в турнире.

