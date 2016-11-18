Кит Лэнгфорд: "Когда уступаешь с разницей в одно очко, нельзя назвать одну причину поражения"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд подчеркнул, что все баскетболисты казанской команды должны быть недовольны собой после матча Евролиги с тель-авивским "Маккаби", а не только те, кто допустил ошибки в ключевые минуты игры. УНИКС в четверг на своей площадке проиграл со счетом 73:74 в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. В четвертой четверти казанцы вели с преимуществом в четыре очка. Следующий матч Евролиги УНИКС проведет 24 ноября в гостях с мадридским "Реалом".

– Да, у нас был сегодня шанс победить, – приводит "Р-Спорт" слова Лэнгфорда. – Когда ты проигрываешь с разницей в одно очко, нельзя назвать одну причину поражения. Я думаю, что каждый из нас может быть недоволен собой сегодня, и я даже не могу назвать момент, который стал ключевым. Я намазал много бросков, попал под блок-шот, когда нес мяч в кольцо, у нас были промахи со штрафных…. Так что всем нам есть к чему стремиться после такой игры. У "Маккаби" сильная команда, мощный состав и длинная скамейка. Играть против такого соперника тяжело, и нельзя делать ему подарки своими ошибками.