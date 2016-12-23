04:42 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Кино Колом: "Жальгирис" играл хорошо до четвертой четверти"

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Защитник УНИКСа Кино Колом после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Жальгирисом" (88:80) подчеркнул, что соперник играл хорошо до четвертой четверти. Он отметил, что встреча получилась тяжелой,

– В Каунасе всегда трудно играть, тяжелая арена, всегда очень много болельщиков на трибунах, – приводит официальный сайт УНИКСа слова Колома. – И до четвертой четверти "Жальгирис" играл хорошо. Но мы сделали решающий рывок в заключительной четверти, наша команда проявила характер. УНИКС сумел наладить игру в защите, и забил свои, решающие очки в нападении.

Дополнительная информация

http://unics.ru/news/interview/?id=3291

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