Кайл Хайнс: "В третьей четверти позволили "Фенербахче" слишком многое"

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Фенербахче" (71:77) подчеркнул, что команда должна извлечь максимум пользы из этого поражения. Игрок отметил: армейцев играли на равных с соперником в трех четвертях.

– Это было трудный матч, – приводит официальный сайт Евролиги слова Хайнса. – На протяжении трех четвертей ЦСКА был конкурентоспособен. В третьей четверти мы позволили сопернику слишком многое. Нам нужно постараться взять все хорошее из этой встречи и двигаться дальше. Отрицательные моменты тоже надо проанализировать. Сезон еще долгий.