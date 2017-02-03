03:13 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Кайл Хайнс: "В третьей четверти позволили "Фенербахче" слишком многое"

0
0
0

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Фенербахче" (71:77) подчеркнул, что команда должна извлечь максимум пользы из этого поражения. Игрок отметил: армейцев играли на равных с соперником в трех четвертях.

– Это было трудный матч, – приводит официальный сайт Евролиги слова Хайнса. – На протяжении трех четвертей ЦСКА был конкурентоспособен. В третьей четверти мы позволили сопернику слишком многое. Нам нужно постараться взять все хорошее из этой встречи и двигаться дальше. Отрицательные моменты тоже надо проанализировать. Сезон еще долгий.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ