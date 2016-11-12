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Кайл Хайнс: "В игре ЦСКА еще много недостатков"

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Сегодня. Москва. ЦСКА - "Реал" - 91:90. В атаке самый результативный игрок матча Нандо ДЕ КОЛО.ЦСКА - "Реал": королевская битва

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс подчеркнул: несмотря на успешный старт в Евролиге, игра армейцев содержит еще много недостатков. Вчера красно-синие одержали шестую победу на старте турнира, обыграв "Реал" (91:90).

- Несмотря на то что мы стартовали в Евролиге с шести побед, в нашей игре еще хватает недостатков, - цитирует ТАСС Хайнса. - Над ними надо работать. Концовка матча с "Реалом", когда мы едва не упустили победу, показала наши слабые места.

После шести матчей в Евролиге ЦСКА занимает первое место, "Реал" - второй. 16 ноября армейцы на выезде сыграют против турецкой "Дарюшафаки".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3778575

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