Кайл Хайнс: "В игре ЦСКА еще много недостатков"

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс подчеркнул: несмотря на успешный старт в Евролиге, игра армейцев содержит еще много недостатков. Вчера красно-синие одержали шестую победу на старте турнира, обыграв "Реал" (91:90).

- Несмотря на то что мы стартовали в Евролиге с шести побед, в нашей игре еще хватает недостатков, - цитирует ТАСС Хайнса. - Над ними надо работать. Концовка матча с "Реалом", когда мы едва не упустили победу, показала наши слабые места.

После шести матчей в Евролиге ЦСКА занимает первое место, "Реал" - второй. 16 ноября армейцы на выезде сыграют против турецкой "Дарюшафаки".