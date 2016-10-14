02:55 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Кайл Хайнс: "Победа над "Галатасараем" – отличный старт в Евролиге"

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Центровой ЦСКА Кайл Хайнс после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Галатасараем" (109:84) подчеркнул, что команда здорово играла в атаке и обороне. По словам игрока, армейцы одержали командную победу.

– Это отличная командная победа, учитывая обстановку на арене, – приводит официальный сайт Евролиги слова Хайнса. – Хороший первый матч. Считаю, что ЦСКА прекрасно играл как в атаке, так и в обороне. Соперник сделал рывок в начале третьей четверти, но мы справились. Команда показала зрелость. Это отличный старт в Евролиге.

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