Кайл Хайнс: "Победа над "Галатасараем" – отличный старт в Евролиге"

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Галатасараем" (109:84) подчеркнул, что команда здорово играла в атаке и обороне. По словам игрока, армейцы одержали командную победу.

– Это отличная командная победа, учитывая обстановку на арене, – приводит официальный сайт Евролиги слова Хайнса. – Хороший первый матч. Считаю, что ЦСКА прекрасно играл как в атаке, так и в обороне. Соперник сделал рывок в начале третьей четверти, но мы справились. Команда показала зрелость. Это отличный старт в Евролиге.