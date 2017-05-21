Кайл Хайнс: "Конечно, ЦСКА приехал на "Финал четырех" не за этим"

Форвард Кайл Хайнс, ставший самым результативным игроком ЦСКА в победном матче за 3-е место Евролиги с мадридским "Реалом" (90:74), сказал, что это не тот результат, на который рассчитывали армейцы в Стамбуле. По его словам, несмотря на это, команда не имела права уехать домой с двумя поражениями.

- Конечно, мы приехали сюда не за этим, - заявил Хайнс. - Через пару часов мы могли поднять над головой трофей. Но нужно смотреть на положительные стороны: мы сражались, были мотивированы и одержали победу над такой хорошей командой, как "Реал". Никто не выходит в "Финал четырех" для того, чтобы бороться за третье место. Но у нас не было выбора, мы не хотели уезжать домой с двумя поражениями. Это даст нам больше уверенности и положительных эмоций перед полуфинальной серией Единой лиги. Мы одержали победу, может, не ту, на которую рассчитывали, но одержали. (Антон БАБОШИН)