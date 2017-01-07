Кайл Хайнс: "Игрокам ЦСКА нужно быть едиными"

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс после поражения от "Реала" в матче Евролиги (85:95) отметил, что команде нужно оставаться единой. Армейцы впервые за 6 лет проиграли в третьей подряд встрече в турнире.

– Сейчас ЦСКА находится в трудном положении, так как проиграл три матча подряд в Евролиге, чего не было в течение длительного времени, – цитирует пресс-служба турнира Хайнса. – Теперь игрокам нужно оставаться вместе, быть едиными и продолжать играть. Впереди еще много матчей, много больших игр. Нам просто нужно продолжать учиться на своих ошибках, чтобы в следующей встрече играть лучше.