23:54 11 ноября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Кайл Хайнс: "ЦСКА выдержал давление в концовке"

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Форвард ЦСКА Кайл Хайнс признал, что начало встречи с "Реалом" (91:90) в регулярном чемпионате Евролиги прошло не так, как планировали армейцы. Также американец отметил, что итоговая победа - заслуга многих его партнеров.

– Первые минуты получились непростыми, – цитирует пресс-служба турнира Хайнса. – Нам не удалось начать встречу так, как мы планировали, но ЦСКА удалось вернуться в игру и навязать борьбу. Многие игроки приложили руку к тому, чтобы команда вышла вперед на 12 очков. И пусть даже "Реалу" удалось накатить в концовке, нам удалось выдержать давление и отстоять победу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Эрмин

Одержана шестая победа подряд. Но уж больно одинаковая картина получается :ведём в счёте,а потом все иностранцы становятся русскими. Всё у них хорошо,можно расслабиться. И на последней минуте обнаруживаем,что бороться с полной самоотдачей ну очень тяжело! Хорошо,что в этот раз без овертайма. Но все те же + 1 ,только вместо УНИКСа- Реал.Такой титулованный !Да. Но в прошлом сезоне команда Мадрида неважно выглядела на предварительном этапе,а в 1/4 финала вылетела от Фенера в трёх матчах. Так что для меня победа закономерна. А может -это фишка Итудиса : сделать игру по настоящему захватывающей,чтобы я не расслаблялся ?

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