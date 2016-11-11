Кайл Хайнс: "ЦСКА выдержал давление в концовке"

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс признал, что начало встречи с "Реалом" (91:90) в регулярном чемпионате Евролиги прошло не так, как планировали армейцы. Также американец отметил, что итоговая победа - заслуга многих его партнеров.

– Первые минуты получились непростыми, – цитирует пресс-служба турнира Хайнса. – Нам не удалось начать встречу так, как мы планировали, но ЦСКА удалось вернуться в игру и навязать борьбу. Многие игроки приложили руку к тому, чтобы команда вышла вперед на 12 очков. И пусть даже "Реалу" удалось накатить в концовке, нам удалось выдержать давление и отстоять победу.