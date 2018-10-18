Кайл Хайнс: "ЦСКА провел не лучший матч"

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс после победы над "Дарюшафакой" (79:75), ставшей для армейцев третьей подряд на старте Евролиги, отметил, что календарь в начале сезона выдался непростым, но команда сумела взять максимум очков.

- Нам удалось переломить ход игры в третьей четверти, и это главное, - подчеркнул Хайнс. - Матч получился сложным, мы не лучшим образом выглядели в нападении, не лучшим образом реализовывали броски, но тем не менее, смогли найти способ победить.

- Команда с прошлого четверга провела четыре матча. Как чувствовали себя сегодня на площадке?

- Расписание определенно сложное - мы на самом деле провели четыре матча за неделю, включая гостевой в Тель-Авиве. А перед этим еще слетали на выезд в Красноярск и Астану. Это на самом деле утомляет - и ментально, и физически. Но именно поэтому у нас в составе 15 игроков, каждый из которых может сыграть в такие моменты. Календарь будет непростым и дальше - нам предстоит много матчей в Евролиге и Единой лиге, где теперь больше команд.

- Какой матч получился самым тяжелым?

- О, все были сложными. Каждый по своему. Во всех, как вы видели были тяжелые моменты, возникали разные ситуации. Но мы сумели взять в этих играх максимум очков. И это должно помочь нам набрать ход и сохранить его на следующую часть сезона. (Антон Бабошин)