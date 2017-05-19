Кайл Хайнс: "ЦСКА контролировал большую часть матча"

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс выразил разочарование поражением от "Олимпиакоса" (78:82) в полуфинале Евролиги. Армейцы в четвертый раз проигрывают грекам в "Финале четырех".

– Больно, когда вы так усердно работаете, а потом понимаете, что цели не достичь, – цитирует официальный сайт Евролиги Хайнса. – Мы контролировали большую часть матча, но соперник меньше ошибался в конце встречи. Они смогли получить второй шанс в игре. Это дало им уверенности. Мы хорошо играли в обороне, останавливали атаки, но подборы позволили "Олимпиакосу" совершить несколько бросков, которые оставили соперника в игре.