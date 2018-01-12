Кайл Хайнс: "ЦСКА добился важнейшей победы над "Миланом" после двух непростых поражений"

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс назвал важной победу над "Миланом" (107:81) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Он также добавил, что армейцам было важно вернуться как команде.

В этой встрече Хайнс провел на площадке 15 минут, за это время набрал 8 очков и сделал 3 подбора.

– Это была отличная командная победа, очень важная после двух непростых поражений, – приводит официальный сайт Евролиги слова Хайнса. – Как сказал тренер, для нас важно было вернуться как команде и добиться важнейшей победы в гостевом матче.



Напомним, ранее ЦСКА проиграл "Локомотиву" (79:90) в Единой лиге ВТБ и "Барселоне" (72:85) в Евролиге.