Карякин посетил матч ЦСКА - "Барселона"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетил матч Евролиги между ЦСКА и "Барселоной". На игру его пригласил президент армейцев Андрей Ватутин. Ранее шахматист побывал на матчах футбольного и хоккейного "Спартака".
- Знаю, что Сергей любит баскетбол, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Поэтому и пригласил его на матч против "Барселоны".
эстонский армеец
Пусть посмотрит на ВЕЛИКИЙ ЦСКА!!! "Спартаку" в баскетболе ничего не светит лет 100.)))
22:26
Армеец-1
Андрей, гони этого поросёнка подальше от матчей ЦСКА! Нашёл кого пригласить...
21:33
sozerzator
Гоните мясную тцуку! Она приходит для сглаза...
21:31
shpasic
теперь мы знаем, что Карякин любит Спартак и баскетбол.
20:47