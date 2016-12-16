20:34 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Карякин посетил матч ЦСКА - "Барселона"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетил матч Евролиги между ЦСКА и "Барселоной". На игру его пригласил президент армейцев Андрей Ватутин. Ранее шахматист побывал на матчах футбольного и хоккейного "Спартака". 

- Знаю, что Сергей любит баскетбол, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Поэтому и пригласил его на матч против "Барселоны".

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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эстонский армеец

Пусть посмотрит на ВЕЛИКИЙ ЦСКА!!! "Спартаку" в баскетболе ничего не светит лет 100.)))

22:26

Армеец-1

Андрей, гони этого поросёнка подальше от матчей ЦСКА! Нашёл кого пригласить...

21:33

sozerzator

Гоните мясную тцуку! Она приходит для сглаза...

21:31

shpasic

теперь мы знаем, что Карякин любит Спартак и баскетбол.

20:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ