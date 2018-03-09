Итудис отметил игру ЦСКА в атаке

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после разгромной победы над "Уникахой" в матче регулярного чемпионата Евролиги (101:76) отметил, что во второй половине встречи команда заметно лучше выглядела в обороне, а в конце игры он дал отдохнуть лидерам армейцев.

– Хотел бы поздравить свою команду – мы были сегодня очевидно лучшими на площадке и одержали заслуженную победу, – отметил Итудис. – У наc, конечно, тоже возникали сложности, особенно с защитой в первой половине матча, но мы работали над этим и выполнили задачу после перерыва. 33 очка, пропущенных во второй половине, это куда лучше, чем 43 до этого. Мы действовали более активно, более энергично и умно. И победили команду, которая хорошо обороняется. "Уникаха" очень агрессивный соперник, они выглядели конкурентоспособно во всех предыдущих матчах и до сих пор борются за место в плей-офф. Поэтому мы готовились к этой игре очень серьезно. Нам удавалось хорошо двигать мяч, никто не жадничал, мы получали много открытых бросков. Создавали много шансов и бросали с хорошим процентом реализации. Почти 30 передач во встрече Евролиги – это достаточно много. В конце матча, если вы заметили, я стал делить игровое время – никто не провел на площадке больше 22 минут, это сейчас хорошо для нас. Нам нужно оставаться в хорошей форме, физически и психологически. Также благодарю болельщиков, которых снова собралось большое количество. Нет сомнений, что им нравится баскетбол, который показывает ЦСКА.

– Вы проводили второй подряд домашний матч против испанского клуба, но они вышли непохожими друг на друга.

– В Евролиге каждый матч как финал, но команды, конечно, разные по стилю. Сходство "Уникахи" с "Басконией", пожалуй, только в том что обе команды хорошо защищаются. Нам пришлось искать другие способы атаковать – но мы, повторюсь, хорошо двигали мяч, показывали хорошую скорость и быстро переходили на чужую половину площадки. Мы сегодня, например, пробили всего шесть штрафных. И это я говорю не для того, чтобы как-то указать на качество судейства. Нет, это означает, что мы хорошо атаковали с дистанции и это помогло нам победить. (Антон БАБОШИН)