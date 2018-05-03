Итудис готов к новой встрече с "Реалом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подчеркнул, что хорошо знает мадридский "Реал", с которым армейцы сыграют в полуфинале Евролиги, и сказал, что нужно сделать, чтобы выйти победителем из этой встречи.

– Нам нужно готовиться к тому, чтобы быть лучше соперника на обоих концах площадки, – отметил Итудис. – Большинство наших игроков имеет большой опыт выступления в "Финалах четырех", и хорошо знают, как готовиться к таким матчам. А нынешний формат Евролиги дает возможность сыграть дважды с каждым соперником по ходу регулярного чемпионата. Поэтому к решающим матчам складывается достаточно понятная картина – что представляет собой оппонент, в какой баскетбол играет. Конечно, с "Реалом" немного другая ситуация, потому что вернулся в строй Серхио Льюль. Но мы все равно два раза встречались с ними в нынешнем сезоне и хорошо знаем соперника. (Антон БАБОШИН)​