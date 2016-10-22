Иоаннис Бурусис: "Панатинаикос" хорошо сыграл против чемпиона Евролиги ЦСКА"

Центровой "Панатинаикоса" Иоаннис Бурусис после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (77:81) отметил, что его команда проявила свой характер в этом поединке. Вместе с тем, игроку не понравились последние минуты встречи в исполнении греческого клуба.

- Мне не понравились последние минуты матча, но в целом мы играли хорошо, - приводит пресс-служба Евролиги слова Бурусиса. - Команда проявила характер после поражения от "Олимпиакоса". Каждый игрок старался с первой минуты до самого конца. Все же мы играли против чемпионов, и делали это хорошо. Должны продолжать играть так же.