03:23 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Иоаннис Бурусис: "Панатинаикос" хорошо сыграл против чемпиона Евролиги ЦСКА"

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Центровой "Панатинаикоса" Иоаннис Бурусис после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (77:81) отметил, что его команда проявила свой характер в этом поединке. Вместе с тем, игроку не понравились последние минуты встречи в исполнении греческого клуба.

- Мне не понравились последние минуты матча, но в целом мы играли хорошо, - приводит пресс-служба Евролиги слова Бурусиса. - Команда проявила характер после поражения от "Олимпиакоса". Каждый игрок старался с первой минуты до самого конца. Все же мы играли против чемпионов, и делали это хорошо. Должны продолжать играть так же.

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