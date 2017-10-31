Игор Кокошков: "Дончич? Он алмаз международного баскетбола"

Ассистент главного тренера "Юты" Игор Кокошков в интервью "Известиям" отметил, что следит за карьерой защитника "Реала" Луки Дончича. По словам специалиста, словенец – алмаз международного баскетбола.

– Многие считают, что Лука Дончич будет выбран под первым номером драфта НБА. Вы согласны с этим мнением? Можно сказать, что сейчас он самый талантливый игрок?

– Да, с полной уверенностью. Он – алмаз международного баскетбола. Слежу за его играми и очень рад за Луку. Я совсем не удивлен его успеху, ведь он уникальный игрок, который имеет великолепный дриблинг, обладает умением забивать невероятные мячи и здорово защищаться. Удивительно, с какой уверенностью играет этот 18-летний юноша. Я сказал ему, что неважно, будет он разыгрывающим или форвардом, в любом случае он будет отличным игроком. Я бы хотел, чтобы Лука приехал в НБА, как только почувствует, что пришло его время. Мне кажется, что он способен отыграть в лиге следующие 17 лет.

– Ему может противостоять Зион Уильямсон, который также претендует на роль первого номера драфта-2018?

– Я слышал о нем, но не знаю всех его способностей. Про Луку знаю больше. Опять же, карьера в НБА – это долгая гонка, и начальная позиция в ней играет важную роль, но все-таки не является ключевой. Есть много примеров, когда очень сильные игроки не смогли закрепиться в НБА, а есть и много более слабых игроков, у которых сложилась отличная карьера в лиге. Конечно, важно, как высоко тебя оценят в драфте, но гораздо важнее, сколько лет ты проведешь в НБА.