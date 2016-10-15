07:26 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Хуан Карлос Наварро: "Матч с УНИКСом был странным, но такая победа также ценна"

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Разыгрывающий "Барселоны" Хуан Карлос Наварро после матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (69:63) выразил удовлетворение победой. Он подчеркнул, что в будущем команда должна играть на максимуме с первых минут.

– Матч был странным, – приводит официальный сайт Евролиги слова Наварро. – Дело в том, что мы играли не лучшим образом целых три четверти. Но такие победы так же ценны, как и любые другие. Последние семь минут наша команда отыграла с полной самоотдачей. Но в будущем нам надо лучше начинать. Я сам вошел в игру далеко не сразу.

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