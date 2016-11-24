Хоакин Колом: "Победить "Реал" будет трудно, но никто не ожидал, что мы обыграем "Фенербахче"

Разыгрывающий УНИКСа Хоакин Колом перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Реала" отметил, что одержать победу в этом поединке будет сложно. По его словам, соперник сейчас набрал очень хорошую форму.

- "Реал" находится на одном уровне с ЦСКА, лучшей командой Евролиги, - приводит Marca слова Колома. - Сейчас игроки в хорошей форме, выиграли четыре очень важных матча подряд. Я даже не помню, кто в последний раз обыгрывал "Барселону" с разницей в 40 очков. Победить их будет очень сложно. Но никто не ожидал, что мы выиграем у "Фенербахче", а мы сделали это.

Я счастлив в УНИКСе. У меня было несколько предложений от других команды, но я выбрал Казань. Это самый интересный город России после Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас там -7, и люди говорят, что это еще хорошо. Скоро будет очень холодно, ниже 25 градусов.