Хоаким Колом: "УНИКС играл плохо в первой половине матча с "Панатинаикосом"

Разыгрывающий УНИКСа Хоаким Колом не сомневался в партнере по команде Лэтэвиусе Уильямсе, когда делал ему передачу на кольцо в решающий момент матча Евролиги с "Панатинаикосом" (83:81). Казанцы обыграли греков, проигрывая 14 очков по ходу матча. Уильямс забил после передачи Колома при счете 81:78.

- Я ничуть не рисковал, когда делал передачу на кольцо, так как не сомневался в Лэтэвиусе, - приводит "Р-Спорт" слова Колома. - Мы хорошо знаем друг друга несколько лет, мы работаем над этой комбинацией, поэтому я был уверен в нем. Все получилось здорово.

В первой половине мы играли плохо. Не удавалось хорошо играть в пас, мы проигрывали в скорости, не забивали открытые броски. Но в перерыве тренерский штаб немного поменял игровую стратегию, мы стали лучше защищаться и лучше бросать с дистанции. Было очень важно победить в последнем матче года. Динамика положительная, и это радует.