Хоаким Колом: "УНИКС будто остановился в середине игры с "Дарюшафакой"

Защитник УНИКСа Хоаким Колом уверен, что поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги с "Дарюшафакой" (87:94) связано с потерей концентрации. По его словам, в середине игры казанцы остановились, но потом не смогли догнать соперника.

- В какой-то момент "Дарюшафака" стала забивать все свободные броски, которые у нее возникали, и мы ничего не смогли с этим поделать, - приводит "Р-Спорт" слова Колома. - Они хорошо отсекали игроков, нам нужно над этим поработать. В середине игры мы будто остановились на несколько минут, а потом догнать соперника уже не смогли. Потеряли ритм, нити игры, а отыграться было очень сложно. Уровень Евролиги таков, что играть нужно все 40 минут.

Первая четверть матча была какой-то странной. Мы забивали легко, соперник забивал легкие мячи. Но это не пошло нам на пользу. Игроки "Дарюшафаки" поймали ритм в атаке. Чтобы побеждать в Евролиге, дома нужно пропускать не больше 70 очков. Мы пропустили 94. Сегодня был не наш день в защите.