23:58 10 ноября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Хоаким Колом: "Лэнгфорд - лучший снайпер Евролиги"

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Разыгрывающий УНИКСа Хоаким Колом после победы над "Црвеной Звездой" (65:62) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что его одноклубник защитник Кит Лэнгфорд является лучшим снайпером турнира. Лэнгфорд стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 23 очка, и забил решающий трехочковый бросок при счете 60:62.

Я ждал, что Кит будет бросать в конце матча из-за дуги при счете 60:62 не в пользу УНИКСа, – цитирует "Р-Спорт" Колома. – Он лучший снайпер Евролиги. Кит умеет забивать, и если он решил, что лучшее решение это бросок с дистанции, значит, так оно и есть. Мы играли плохо в нападении до конца матча, но неплохо защищались, и благодаря этому смогли спасти игру. УНИКС не показал своего лучшего баскетбола, но самое главное сегодня – это наша победа.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161110/1112086642.html

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