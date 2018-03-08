"Химки" ждет равная и очень тяжелая борьба с "Миланом"

Главный тренер "Химок"​ Георгиос Барцокас ждет тяжелой борьбы с "Миланом" в предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги. По его мнению, итальянская команда стала играть лучше, чем раньше.

- Это команда, которая сейчас играет намного лучше, - цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. - В недавнем матче чемпионата Италии они набрали 116 очков, что говорит о "Милане" как об очень талантливой атакующей команде. Очевидно, что у нас будут разные виды мотивации в предстоящем матче, но, как я обычно говорю, Евролига – турнир, где каждый хочет играть на максимуме, поэтому мы ждем жесткого и тяжелого матча.

- Два месяца назад "Милан" подписал Кузминскаса. Как изменилась игра итальянцев с его приходом?

- Обычно, я не люблю комментировать отдельных игроков, но, безусловно, Кузминскас – очень талантливый игрок с большим опытом выступления в Евролиге. В то же время нужно думать о команде, в которой есть такие игроки задней линии, как Теодор, Гаудлок и Джерреллс, способные "убить" соперника. Также "Милану" добавляют атлетизма его "большие" игроки в передней линии. Мы должны правильно настроиться на эту встречу и всегда думать только о ближайшей игре.

- В первом матче в Италии участия не принял Гаудлок, но сейчас он в строю. Как это повлияет на игру "Милана"?

- Перед началом встречи невозможно что-то предсказать. Никто не знает, насколько хорошо будет выглядеть наша команда, или как себя проявит соперник. Поэтому любые прогнозы всегда трудны, особенно в Евролиге. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что нас ждет равная и очень тяжелая борьба.