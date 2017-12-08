"Химки" в гостях обыграли "Милан", Швед набрал 29 очков

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на выезде одолели "Милан" – 77:71. Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал защитник российской команды Алексей Швед. Для его команд победа стала седьмой в 11 играх.

Химчане занимают шестое место в таблице регулярки. "Милане" с семью поражениями идет 15-м. Лидирует другой российской клуб – ЦСКА.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) – "ХИМКИ" (Россия) – 71:77 (24:12, 14:19, 18:24, 15:22)

М: Джерреллс (17), Теодор (14 + 8 передач), Таржевски (10).

Х: Швед (29), Зубков (15), Дженкинс (10).

"Баскония" (Испания) – "Уникаха" (Испания) – 88:82 (27:12, 14:24, 18:20, 29:26)

"Маккаби" (Израиль) – "Валенсия" (Испания) – 94:91 (25:21, 21:25, 23:19, 25:26)