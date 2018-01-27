00:20 | Баскетбол — Евролига

"Химки" уступили "Валенсии", несмотря на 22 очка Шведа

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"Химки" на выезде проиграли "Валенсии" в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:85). Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Алексей Швед, набравший 22 очка.

"Химки" идут на 7-м месте в турнирной таблице, а "Валенсия" - на 13-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Валенсия" (Испания) - "ХИМКИ" (Россия) - 85:83 (23:24, 23:20, 17:20, 22:19)

В: Пляйсс (15), Грин (11), Абальде (10)

Х: Швед (22), Ханикатт (15), Андерсон (12)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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fireman32

Don Miguel....Ну дело же не в цифрах,не в очках Шведа,которые он набирает в первых четвертях,когда соперник еще не всерьез.В четвертой четверти эффективность Шведа крайне мала,а последние две минуты,два его неточных и бестолковых броска и одна потеря мяча - все,матч опять проигран((

01:42

Don Miguel

Вообще-то Швед забил 6 трех из 13, у него 5 передач, и на нем 5 раз сфолили. 2/3 его передач абсолютно свободным те мазали. Шведа держали втроем, остальных почти не держали. Кто мешал им забивать? Россияне все в полезности в нулях, слетели Томас и Дженкинс. Да, сегодня играли уже впятером, но и этого не хватило.

00:54

fireman32

Очередной матч проигранный Шведом.Вся команда бьется,сокращает разрыв,догоняет,но берет мяч Швед и ... абсолютно неподготовленные броски мимо и пасы в никуда((.

00:37

Carlos_Valderrama

Уступили аутсайдеру лиги... Пора новое собрание проводить.

00:35

ABC

Всю концовку заср...л Швед. БаскетБол Бей Беги возвращается.

00:26