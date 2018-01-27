"Химки" уступили "Валенсии", несмотря на 22 очка Шведа

"Химки" на выезде проиграли "Валенсии" в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:85). Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Алексей Швед, набравший 22 очка.

"Химки" идут на 7-м месте в турнирной таблице, а "Валенсия" - на 13-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Валенсия" (Испания) - "ХИМКИ" (Россия) - 85:83 (23:24, 23:20, 17:20, 22:19)

В: Пляйсс (15), Грин (11), Абальде (10)

Х: Швед (22), Ханикатт (15), Андерсон (12)