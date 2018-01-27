"Химки" уступили "Валенсии", несмотря на 22 очка Шведа

"Химки" на выезде проиграли "Валенсии" в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:85). Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Алексей Швед, набравший 22 очка.
"Химки" идут на 7-м месте в турнирной таблице, а "Валенсия" - на 13-м.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Валенсия" (Испания) - "ХИМКИ" (Россия) - 85:83 (23:24, 23:20, 17:20, 22:19)
В: Пляйсс (15), Грин (11), Абальде (10)
Х: Швед (22), Ханикатт (15), Андерсон (12)
fireman32
Don Miguel....Ну дело же не в цифрах,не в очках Шведа,которые он набирает в первых четвертях,когда соперник еще не всерьез.В четвертой четверти эффективность Шведа крайне мала,а последние две минуты,два его неточных и бестолковых броска и одна потеря мяча - все,матч опять проигран((
01:42
Don Miguel
Вообще-то Швед забил 6 трех из 13, у него 5 передач, и на нем 5 раз сфолили. 2/3 его передач абсолютно свободным те мазали. Шведа держали втроем, остальных почти не держали. Кто мешал им забивать? Россияне все в полезности в нулях, слетели Томас и Дженкинс. Да, сегодня играли уже впятером, но и этого не хватило.
00:54
fireman32
Очередной матч проигранный Шведом.Вся команда бьется,сокращает разрыв,догоняет,но берет мяч Швед и ... абсолютно неподготовленные броски мимо и пасы в никуда((.
00:37
Carlos_Valderrama
Уступили аутсайдеру лиги... Пора новое собрание проводить.
00:35
ABC
Всю концовку заср...л Швед. БаскетБол Бей Беги возвращается.
00:26