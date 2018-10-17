"Химки" уступили "Фенербахче" в Евролиге

"Фенербахче" обыграл "Химки" (93:85) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Николо Мелли, набравший 16 очков. У "Химок" 26 очков набрал Алексей Швед.

Российский клуб проиграл два матча и на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице. "Фенербахче" выиграл оба матча и идет первым.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) - "Химки" (Россия) - 93:85 (28:21, 26:22, 12:20, 27:22)

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