"Химки" стартовали в Евролиге с победы над "Валенсией"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на своей площадке одолели "Валенсию" – 75:70. Самым результативным в российской команде стал защитник Алексей Швед, набравший 19 очков. Новичок химчан Томас Робинсон принес команде еще 16 очков. У гостей баллами отметился разыгрывающий Эрик Грин.

Следующим соперником "Химок" в Евролиге станет "Жальгирис". Матч пройдет в Мытищах 20 октября. Отметим, что литовский клуб в параллельном поединке сломил сопротивление "Црвены Звезды" (78:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Жальгирис" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 78:76 (15:13, 28:27, 10:17, 25:19)

Ж: Янкунас (15), Пангос (14), Улановас (11), Дэвис (10), Уайт (10).

Ц: М. Бьелица (18), Антич (17), Рочести (10 + 7 передач).

"ХИМКИ" (Россия) – "Валенсия" (Испания) – 75:70 (18:17, 25:19, 16:21, 16:13)

Х: Швед (19), Робинсон (16), Томас (10), Маркович (9), Андерсон (9).

В: Грин (22 + 8 подборов), Пляйсс (13), Дублевич (9).