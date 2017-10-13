"Химки" стартовали в Евролиге с победы над "Валенсией"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на своей площадке одолели "Валенсию" – 75:70. Самым результативным в российской команде стал защитник Алексей Швед, набравший 19 очков. Новичок химчан Томас Робинсон принес команде еще 16 очков. У гостей баллами отметился разыгрывающий Эрик Грин.
Следующим соперником "Химок" в Евролиге станет "Жальгирис". Матч пройдет в Мытищах 20 октября. Отметим, что литовский клуб в параллельном поединке сломил сопротивление "Црвены Звезды" (78:76).
Евролига
Регулярный чемпионат
"Жальгирис" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 78:76 (15:13, 28:27, 10:17, 25:19)
Ж: Янкунас (15), Пангос (14), Улановас (11), Дэвис (10), Уайт (10).
Ц: М. Бьелица (18), Антич (17), Рочести (10 + 7 передач).
"ХИМКИ" (Россия) – "Валенсия" (Испания) – 75:70 (18:17, 25:19, 16:21, 16:13)
Х: Швед (19), Робинсон (16), Томас (10), Маркович (9), Андерсон (9).
В: Грин (22 + 8 подборов), Пляйсс (13), Дублевич (9).
Good things happen when you run on the floor (ft @Khimkibasket).#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FokI1rLH0r– EuroLeague (@EuroLeague) 13 октября 2017 г.
.@Shved23 ((19pts) cooking mood. pic.twitter.com/jEdHYhgugV– EuroLeague (@EuroLeague) 13 октября 2017 г.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
ЛКИ0811
Химки молодцы, матч нервный, но все таки это чемпион Испании!!! Рочести уже в Ц.З.- ржу не магу)))
22:19