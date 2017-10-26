"Химки" проиграли "Олимпиакосу", Швед набрал 23 очка

"Олимпиакос" обыграл "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 89:75. Греческая команда одержала четвертую победу подряд, россияне впервые проиграли в этом сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, на счету которого 23 очка. В составе "Химок" больше десяти набрали также Томас Робинсон и Джеймс Андерсон. За греческий клуб отличились Никола Милутинов (17 очков) и Георгиос Притензис (15).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Олимпиакос" (Греция) - "ХИМКИ" (Россия) - 92:75 (22:20, 27:20, 25:15, 18:20)

О: Милутинов (17), Принтезис (15), Томпсон (12).

Х: Швед (23), Робинсон (19), Андерсон (13).