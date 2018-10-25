"Химки" проиграли "Милану" с разностью в 1 очко

"Милан" обыграл "Химки" в регулярном чемпионате Евролиги - 81:80. Самым результативным игроком встречи стал защитник итальянской команды Майк Джеймс, набравший 25 очков.

В составе подмосковной команды больше всего очков- 19 - набрал Алексей Швед.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) - "Химки" (Россия) - 81:80 (23:20, 16:25, 27:17, 15:18)

Х: Швед (19), Бост (15), Моня (6).

"Бавария" (Германия) - "Баскония" (Испания) - 77:71 (20:11, 23:21, 18:20, 16:19)

"Эфес" (Турция) - "Фенербахче" (Турция) - 89:83 (12:26, 26:26, 28:13, 23:18)

"Реал" (Испания) - "Будучност" (Черногория) - 89:55 (21:15, 23:16, 21:13, 24:11)