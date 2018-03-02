"Химки" проиграли "Басконии", несмотря на 23 очка Шведа

"Химки" на выезде проиграли "Басконии" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 77:87. Самым результативным в этой встрече стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 23 очка. На счету Энтони Гилла 21 очко, Тайлера Ханикатта - 11.

В других матчах "Милан" обыграл "Эфес", а "Валенсия" победила "Бамберг.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Баскония" (Испания) - "Химки" (Россия) - 87:77 (18:26, 26:13, 25:13, 18:25)

Х: Швед (23), Гилл (21), Ханикатт (11), Робинсон (6), Андерсон, Дженкинс, Моня, Маркович (по 3), Тодорович, Томас (по 2).

"Милан" (Италия) - "Эфес" (Турция) - 77:64 (17:17, 27:12, 14:16, 19:19)

"Валенсия" (Испания) - "Бамберг" (Германия) - 86:70 (28:11, 9:23, 23:20, 26:16)