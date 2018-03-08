21:48 | Баскетбол — Евролига

"Химки" проиграл "Милану", несмотря на 24 очка Шведа

6

"Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке проиграл "Милану" со счетом 77:86. Самым результативным в составе гостей стал Эндрю Гудлок, набравший 26 очков. У российской команды 24 очка набрал Алексей Швед​.

Евролига

Регулярный чемпионат

"ХИМКИ" (Россия) – "Милан" (Италия) – 77:86 (20:30, 19:19, 23:12, 15:25)

Х: Швед (24 + 6 передач), Андерсон (14).

М: Гудлок (26), Кузминскас (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Vladimir555

бк химки коммерческая мерзость

22:32

michail.sus

Про Шведа пишут так, как-будто он Леброн, и это минимум.

22:05

Человек, который смеётся

Да, проиграть Милану, надо было сильно постараться, и Химки с этим прекрасно справились. Подмосковная команда так нестабильна, что с уверенностью могу предположить, что в финале четырех их точно не будет. Лучше бы несколько человек стабильно набирали по 10 очков, чем один Швед больше 20 ти, и это тоже одна из слабых сторон Химок.

22:04

dintos

Гнать надо грека,тренеришка ещё тот.Проиграть дома заштатному Милану,которому ничего не надо,это жесть.На что тратятся народные деньги?Дурдом...

21:57

Спам

Думали, последняя команда сама сдаться, ан нет ((( Зазвездились

21:56

Спам

интересно когда СЭ надоест писать "несмотря на ... очков Шведа...

21:55

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!