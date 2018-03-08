"Химки" проиграл "Милану", несмотря на 24 очка Шведа

"Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке проиграл "Милану" со счетом 77:86. Самым результативным в составе гостей стал Эндрю Гудлок, набравший 26 очков. У российской команды 24 очка набрал Алексей Швед.
Евролига
Регулярный чемпионат
"ХИМКИ" (Россия) – "Милан" (Италия) – 77:86 (20:30, 19:19, 23:12, 15:25)
Х: Швед (24 + 6 передач), Андерсон (14).
М: Гудлок (26), Кузминскас (15).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Vladimir555
бк химки коммерческая мерзость
22:32
michail.sus
Про Шведа пишут так, как-будто он Леброн, и это минимум.
22:05
Человек, который смеётся
Да, проиграть Милану, надо было сильно постараться, и Химки с этим прекрасно справились. Подмосковная команда так нестабильна, что с уверенностью могу предположить, что в финале четырех их точно не будет. Лучше бы несколько человек стабильно набирали по 10 очков, чем один Швед больше 20 ти, и это тоже одна из слабых сторон Химок.
22:04
dintos
Гнать надо грека,тренеришка ещё тот.Проиграть дома заштатному Милану,которому ничего не надо,это жесть.На что тратятся народные деньги?Дурдом...
21:57
Спам
Думали, последняя команда сама сдаться, ан нет ((( Зазвездились
21:56
Спам
интересно когда СЭ надоест писать "несмотря на ... очков Шведа...
21:55