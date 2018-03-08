"Химки" проиграл "Милану", несмотря на 24 очка Шведа

"Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке проиграл "Милану" со счетом 77:86. Самым результативным в составе гостей стал Эндрю Гудлок, набравший 26 очков. У российской команды 24 очка набрал Алексей Швед​.

Евролига

Регулярный чемпионат

"ХИМКИ" (Россия) – "Милан" (Италия) – 77:86 (20:30, 19:19, 23:12, 15:25)

Х: Швед (24 + 6 передач), Андерсон (14).

М: Гудлок (26), Кузминскас (15).