23:57 27 апреля | Баскетбол — Евролига

"Химки" попытались подать протест на судейское решение в матче с ЦСКА

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Баскетбольный клуб "Химки" совершил попытку опротестовать решение судей четвертого матча плей-офф Евролиги, в котором он уступил ЦСКА (88:89, 1-3).

Основанием для подачи протеста стало то, что арбитр встречи словенец Саша Пукл после попадания Кори Хиггинса, сделавшего счет 88:89, дал "Химкам" ввести мяч в игру и запустил время на их атаку, но за 2,7 секунды до конца встречи остановил матч. Уже после свистка, вызванного сигналом хронометриста о замене, Чарльз Дженкинс отправил мяч в кольцо, но это попадание не было засчитано. Судьи отсчитали время обратно до 5 секунд и дали возможность хозяевам заново провести последнюю атаку, которая закончилась неточным броском Сергея Мони.

Как стало известно "СЭ", протест "Химок" не был принят. Причиной было названо то, что клубом не была соблюдена процедура его подачи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ненавижу_Мойшу_Каца

Скоты!! Испортили такой матч. Таким способом любой хронометрист может лишить команду победы.

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