"Химки" попытались подать протест на судейское решение в матче с ЦСКА

Баскетбольный клуб "Химки" совершил попытку опротестовать решение судей четвертого матча плей-офф Евролиги, в котором он уступил ЦСКА (88:89, 1-3).

Основанием для подачи протеста стало то, что арбитр встречи словенец Саша Пукл после попадания Кори Хиггинса, сделавшего счет 88:89, дал "Химкам" ввести мяч в игру и запустил время на их атаку, но за 2,7 секунды до конца встречи остановил матч. Уже после свистка, вызванного сигналом хронометриста о замене, Чарльз Дженкинс отправил мяч в кольцо, но это попадание не было засчитано. Судьи отсчитали время обратно до 5 секунд и дали возможность хозяевам заново провести последнюю атаку, которая закончилась неточным броском Сергея Мони.

Khimki Vs CSKA.



Increíble lo que ha pasado en el último minuto... pic.twitter.com/Hy65YIgovE – Aarón Morales (@Aaron_Morales_) 27 апреля 2018 г.

Как стало известно "СЭ", протест "Химок" не был принят. Причиной было названо то, что клубом не была соблюдена процедура его подачи.

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