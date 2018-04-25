"Химки" победили ЦСКА и сократили отставание в серии

"Химки" обыграли ЦСКА в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги - 79:73. Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 27 очков. В составе армейцев больше всех очков набрал защитник Кори Хиггинс (26). Еще один игрок армейцев, центровой Отелло Хантер, оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.
Следующая игра состоится 27 апреля в Химках.
Баскетбол
Евролига
1/4 финала
Химки (Россия) - ЦСКА (Россия) - 79:73 (17:15, 27:27, 16:15, 19:16)
25 апреля. Химки. "БЦ МО".
Счет в серии 1-2
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Prometheus1983
Йес-с-с!!!
22:22
объективный Артём =)
Отличный матч! Накал,эмоции,крутые моменты-всяво было достаточно=)Лёха сыграл грамотно,ну а Гилл,бесспорно,сегодня лучший!!! Химки с победой!
22:16