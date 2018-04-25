"Химки" победили ЦСКА и сократили отставание в серии

"Химки" обыграли ЦСКА в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги - 79:73. Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 27 очков. В составе армейцев больше всех очков набрал защитник Кори Хиггинс (26). Еще один игрок армейцев, центровой Отелло Хантер, оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.



Следующая игра состоится 27 апреля в Химках.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

Химки (Россия) - ЦСКА (Россия) - 79:73 (17:15, 27:27, 16:15, 19:16)



25 апреля. Химки. "БЦ МО".



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