"Химки" победили "Црвену Звезду" в Евролиге

"Химки" обыграли "Црвену Звезду" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 29 очков. Подмосковный клуб идет на седьмом месте с 10 победами в 18 матчах. В следующем матче "Химки" 18 января дома сыграют с греческим "Олимпиакосом".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Црвена Звезда" (Сербия) - "ХИМКИ" (Россия) - 70:79 (21:14, 16:17, 17:21, 16:27)

Ц: Рочести (27), Дангубич (20), Фелдайн (13).

Х: Швед (29), Андерсон (14), Томас (11).