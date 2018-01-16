"Химки" победили "Црвену Звезду" в Евролиге

"Химки" обыграли "Црвену Звезду" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 29 очков. Подмосковный клуб идет на седьмом месте с 10 победами в 18 матчах. В следующем матче "Химки" 18 января дома сыграют с греческим "Олимпиакосом".
Евролига
Регулярный чемпионат
"Црвена Звезда" (Сербия) - "ХИМКИ" (Россия) - 70:79 (21:14, 16:17, 17:21, 16:27)
Ц: Рочести (27), Дангубич (20), Фелдайн (13).
Х: Швед (29), Андерсон (14), Томас (11).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
ksuxa
Don Miguel - но если указание сверху все атаки через Шведа..то откуда будет больше +6?. Алексей сегодня конечно молодец..только ему почаще нужно давать отдыхать. после этого у него лучше трехи летят. да и пока он сидит можно увидеть хоть какую-то пародию на командную иргу))
23:46
Don Miguel
Валидольно. Где Шведогоны? Кстати, у Шведа полезность +33, а у Рочести аж +38. Но на MVP будет претендовать Швед, он в выигравшей команде. Сегодня играли уже вчетвером, но впятером было бы лучше. Зубков с Вяльцевым опять в минусах. Стенания комментатора по "выдающейся игре Мони" просто смешили, я ничего "выдающегося" не увидел, статистика подтвердила, всего +6, но аж 5-й в команде! Слетел неожиданно Хонекатт, опять нулевые Гилл и Дженкинс
23:27