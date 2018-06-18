"Химки" останутся в Мытищах на следующий сезон Евролиги

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов в гостях у "СЭ" подтвердил, что подмосковная команда и в следующем сезоне Евролиги продолжит проводить домашние матчи в Мытищах.

– У нас нет выбора, потому что арена в Химках не подходит под требования Евролиги по вместимости, – отметил Астахов. – И когда мы прошлым летом изучали ситуацию со спортивными аренами Московской области, то Мытищи оказались нам наиболее удобны с точки зрения расположения. И в то же время это один из самых современных стадионов, отвечающий всем запросам Евролиги. Конечно, мы и в следующем сезоне будем играть на "Арене Мытищи". Тем более что в прошедшем у нас там почти всегда был полный зал, люди приезжают и из Химок, и из Мытищ, и из других районов области, и даже из близлежащих районов Москвы. Приезжают с удовольствием, ведь там у нас действительно праздник баскетбола. (Антон БАБОШИН)