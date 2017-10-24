"Химки" одержали третью подряд победу в Евролиге, обыграв "Црвену Звезду"

"Химки" на своем паркете обыграли "Црвену Звезду" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:78. Для российской команды эта победа стала третьей подряд.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Андерсон, набравший 24 очка. У проигравших точнее всех был Милко Бьелица (15 баллов).

Евролига

Регулярный чемпионат

"ХИМКИ" (Россия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 85:78 (20:28, 23:16, 21:11, 21:23).

Х: Андерсон (24), Швед (18), Маркович (10).

Ц: Бьелица (15), Фелдейн (14), Рочести (13).

24 октября. Химки. "Арена Мытищи".