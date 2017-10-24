"Химки" одержали третью подряд победу в Евролиге, обыграв "Црвену Звезду"

"Химки" на своем паркете обыграли "Црвену Звезду" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:78. Для российской команды эта победа стала третьей подряд.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Андерсон, набравший 24 очка. У проигравших точнее всех был Милко Бьелица (15 баллов).
Евролига
Регулярный чемпионат
"ХИМКИ" (Россия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 85:78 (20:28, 23:16, 21:11, 21:23).
Х: Андерсон (24), Швед (18), Маркович (10).
Ц: Бьелица (15), Фелдейн (14), Рочести (13).
24 октября. Химки. "Арена Мытищи".
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/