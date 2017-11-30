"Химки" обыграли "Бамберг" в Евролиге, Швед набрал 26 очков

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на своей площадке обыграли "Бамберг" – 82:73. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 26 очков. За химчан в этой встрече дебютировал форвард Тайлер Ханикатт, пропустивший начало сезона из-за травмы. На его счету 7 очков за 17 минут на паркете.

Для российского клуба победа стала шестой в десяти играх. "Химки" занимают пятое место в таблице регулярки. "Бамберг" с пятью поражениями идет девятым.

Евролига

Регулярный чемпионат

"ХИМКИ" (Россия) – "Бамберг" (Германия) – 82:73 (23:21, 19:19, 20:16, 20:17)

Х: Швед (26 + 5 подборов + 5 передач), Гилл (14), Андерсон (12), М. Томас (10).

Б: Хикман (21), Тэйлор (14), Д. Райт (13), Хэкетт (13).