"Химки" обыграли "Бамберг" в Евролиге, Швед набрал 26 очков

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на своей площадке обыграли "Бамберг" – 82:73. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 26 очков. За химчан в этой встрече дебютировал форвард Тайлер Ханикатт, пропустивший начало сезона из-за травмы. На его счету 7 очков за 17 минут на паркете.
Для российского клуба победа стала шестой в десяти играх. "Химки" занимают пятое место в таблице регулярки. "Бамберг" с пятью поражениями идет девятым.
Евролига
Регулярный чемпионат
"ХИМКИ" (Россия) – "Бамберг" (Германия) – 82:73 (23:21, 19:19, 20:16, 20:17)
Х: Швед (26 + 5 подборов + 5 передач), Гилл (14), Андерсон (12), М. Томас (10).
Б: Хикман (21), Тэйлор (14), Д. Райт (13), Хэкетт (13).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Don Miguel
Ну, "негодяй" опять набрал больше всех очков , и опять был лучшим в показателях полезности. Мог достичь и больше, ошибки были. Другие подсобили, молодцы!
22:32
Don Miguel
Классная игра, достойная Евролиги. Спасибо!
22:21
Спринт
Первый достойный матч в исполнении Шведа, в плане командной игры. Больше участвовал в комбинациях и старался помочь в защите. Если и дальше будет прогрессировать как игрок команды, то будет гораздо ценным составным звеном команды "Химки".
21:57