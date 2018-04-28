"Химки" - ЦСКА: видеообзор скандального матча

ЦСКА в четвертом матче 1/4 финала Евролиги обыграл на выезде "Химки" - 89:88. Армейцы выиграл серию со счетом 3-1 и вышли в "Финал четырех", в котором сыграют с "Реалом".

Напомним, что встреча была ознаменована судейским скандалом. При счете 89:88 в пользу армейцев за 5,7 секунд до конца четвертой четверти игроки хозяев быстро ввели мяч в игру и провели атаку, забросив мяч в кольцо соперника. Однако судьи не засчитали бросок, попросив "Химки" заново ввести мяч в игру и отмотав назад счетчик времени. Повторная атака хозяев уже не принесла успеха.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

ЦСКА выиграл матч, а вместе с ним и серию (3-1), выйдя в "Финал четырех" Евролиги.

ЦСКА обыграл "Химки" и вышел в "Финал четырех" Евролиги, несмотря на 36 очков Шведа //

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