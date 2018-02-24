Хави Паскуаль: "Химки" играли намного лучше нас и заслуженно победили"

Главный тренер "Панатинаикоса" Хави Паскуаль после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Химок" (61:78) отметил, что соперник одержал заслуженную победу. По словам наставника, его игроки не смогли ничего показать в атаке.

- Поздравляю "Химки". Они играли намного лучше нас и заслуженно победили, - приводит пресс-служба "Химок" слова Паскуаля. - Мы не продемонстрировали достаточной защиты для матча такого уровня в течение первых двадцати минут, особенно в последний отрезок в конце второй четверти. Последние четыре минуты мы играли очень плохо как в защите, так и в нападении. В атаке мы вообще не придерживались плана, который был поставлен на игру, в таком случае победить невозможно. Именно поэтому мы не смогли набрать больше 18 очков ни в одной из четвертей. Понятно, что мы вообще сегодня не показали никакой атаки, а в первой половине еще и недостаточно грамотно защищались.