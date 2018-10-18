14:23 | Баскетбол — Евролига

Группа Quest Pistols Show не выступит на матче ЦСКА - "Дарюшафака" из-за трагедии в Керчи

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Отменено выступление группы Quest Pistols Show перед матчем регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА - "Дарюшафака". Причиной стала трагедия в Керчи. Предварять игру будет минута молчания. 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство, в результате которого погибли 19 человек, а еще свыше 50 получили ранения разной степени тяжести.

 

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