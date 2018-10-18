Группа Quest Pistols Show не выступит на матче ЦСКА - "Дарюшафака" из-за трагедии в Керчи

Без шоу



В связи с трагическими событиями в Керчи выступление Quest Pistols Show переносится на один из следующих матчей @EuroLeague.



Встреча против "Дарюшафаки" начнется по расписанию – в 20:00, ее будет предварять минута молчания. #CSKAbasket pic.twitter.com/U7Ay28tLsz