Группа Quest Pistols Show не выступит на матче ЦСКА - "Дарюшафака" из-за трагедии в Керчи

Отменено выступление группы Quest Pistols Show перед матчем регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА - "Дарюшафака". Причиной стала трагедия в Керчи. Предварять игру будет минута молчания. 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство, в результате которого погибли 19 человек, а еще свыше 50 получили ранения разной степени тяжести.
Без шоу– CSKA Moscow (@cskabasket) 18 октября 2018 г.
В связи с трагическими событиями в Керчи выступление Quest Pistols Show переносится на один из следующих матчей @EuroLeague.
Встреча против "Дарюшафаки" начнется по расписанию – в 20:00, ее будет предварять минута молчания. #CSKAbasket pic.twitter.com/U7Ay28tLsz
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