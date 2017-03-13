18:15 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Группа поддержки "Локомотива" выступит в "Финале четырех" Евролиги

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Группа поддержки "Локомотива" представит Россию в "Финале четырех" Евролиги, сообщает клубная пресс-служба. Отметим, что выбор танцоров определялся с помощью голосования болельщиков в интернете. Напомним, что "Финал четырех" в этом году пройдет в Стамбуле.

"В финальном раунде локотанцоры с вашей помощью набрали 56 процентов голосов и сломили сопротивление литовского "Литкабелиса". Спасибо вам за ваши голоса, локонация! Еще один "Финал четырех" не обойдется без представителей "Локо". С победой!" – говорит в заявлении пресс-службы.

 

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6938008.html

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