Группа поддержки "Локомотива" выступит в "Финале четырех" Евролиги

Группа поддержки "Локомотива" представит Россию в "Финале четырех" Евролиги, сообщает клубная пресс-служба. Отметим, что выбор танцоров определялся с помощью голосования болельщиков в интернете. Напомним, что "Финал четырех" в этом году пройдет в Стамбуле.

"В финальном раунде локотанцоры с вашей помощью набрали 56 процентов голосов и сломили сопротивление литовского "Литкабелиса". Спасибо вам за ваши голоса, локонация! Еще один "Финал четырех" не обойдется без представителей "Локо". С победой!" – говорит в заявлении пресс-службы.