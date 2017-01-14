00:15 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Главный тренер "Милана" попросил прощения у болельщиков и руководства за игру в матче с ЦСКА

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Главный тренер "Милана" Ясмин Репеша после матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (64:101) выразил сожаление по поводу игры своей команды. Специалист попросил прощения у болельщиков и руководства.

– Мне действительно стыдно за то, как мы играли в первые 20 минут, – приводит официальный сайт Евролиги слова Репеши. – Перед встречей речь шла об одном, а на паркете команда делала совершенно обратное. Мы позволяли ЦСКА набирать легкие очки. Мне очень жаль, и прошу прощения у болельщиков и руководства. Москвичей – с победой.

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Материалы REN-TV

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